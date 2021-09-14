Сауна на колесах: в Краснодаре проверят автобусы после ЧП на популярном городском маршруте

Во время движения в автобусе закипела охлаждающая жидкость. Фото: @transportkrdru

Маршрут краснодарского автобуса № 21 - один из самых протяженных и популярных в городе. Курсирует между Дубинкой и поселком Краснодарский. Примерно, на половине пути в салоне начало происходить что-то странное. Появились клубы то ли дыма, то ли пара. Водитель вопросы пассажиров игнорировал.

- Автобус кипел, водитель это все открывал, и очень вонючий пар шёл в салон. Не предупредил, чтобы вышли люди даже. Битком людей было. Пока все сообразили, дышать было уже нечем, - рассказывают очевидцы о той поездке.

На видео, снятое очевидцами, толком ничего не разглядеть - все словно в густом тумане.

- Ну и зачем открывать кипящий двигатель? Чтобы понизить давление, и кипение пошло ещё активнее? Водитель хоть в курсе что за счёт давления в системе охлаждения, при её открывании - она может плюнуть? Когда это делает обычный автолюбитель - он рискует просто обварить себе лицо - ибо там охлаждение не идёт в салон. А если бы тут плюнуло кипятком по пассажирам? – народное негодование тоже закипело.

Поколдовав над внутренностями автобусика, водитель как ни в чем не бывало продолжил поездку.

Вопрос безопасности при пассажирских перевозках один из самых важных. Но считают ли так сами перевозчики? В компании, которая обслуживает этот маршрут, ничего странного в произошедшем не увидели.

- После того, как водитель решил проблему, он предложил пассажирам тоже вернуться в автобус и они поехали дальше. Значит они не испугались? – сделала вывод директор компании Наталья Кулач.

Известно, что после злополучной поездки автобус с маршрута сняли и отправили на ремонт.

- Водитель должен был немедленно остановиться, высадить и вернуть деньги за проезд. Самое главное - не подвергать жизни людей опасности, - считает руководитель общественного движения "Транспортная инициатива" Марина Репещук.

В администрации Краснодара пояснили:

- Перед выходом на маршруты автобусы ежедневно проверяют специалисты автотранспортного предприятия. Именно они допускают автобусы к выходу на линии и несут ответственность за их состояние, - прокомментировали данный инцидент в мэрии.

В итоге в компании-перевозчике пообещали, что дополнительно проверят весь автопарк предприятия.