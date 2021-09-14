Можешь помочь – делай!

Фото предоставлено И.И.Демченко.

Социальная и гражданская ответственность, небезразличие к судьбам людей – это то, что нужно в любые времена. Однако в непростые периоды, которые испытывают всю страну на прочность, особенно важно, чтобы находились люди, готовые помочь. Депутат Госдумы Иван Демченко известен на Кубани именно такими делами. А еще он является основателем Абинского электрометаллургического завода, и, когда в медицинских учреждениях юга России возникла потребность в кислороде, по его поручению это предприятие оказало им беспрецедентную поддержку.

Везти туда, где нужно

Еще 4 февраля 2020 года была получена лицензия на производство этого лекарственного средства, и с первых же дней пандемии завод начал поставлять жидкий кислород, который жизненно необходим для лечения пациентов с поражением органов дыхания – а это самое опасное следствие коронавируса.

Уже с мая по июнь 2020 года «АЭМЗ» бесплатно передал 932 тонны жидкого кислорода в медицинские учреждения Кубани. Однако по мере того, как ухудшалась ситуация с заболеваемостью, необходимость в таких поставках возрастала. К декабрю прошлого года они уже превысили 1340 тонн. Помогать своему региону завод продолжил и в 2021 году, но помимо этого начал привозить кислород в Крым, Северную Осетию-Аланию, Ростовскую область, Ингушетию и ряд других южных территорий.

В итоге в августе объем отгрузки жидкого кислорода на «Абинском электрометаллургическом заводе» составил уже 1500 тонн. И руководство предприятия решило приобрести собственный спецтранспорт для доставки лекарства до адресата. В частности, планируется купить два полуприцепа с цистернами объемом около 22-25 кубометров, а также две емкости по 8 кубометров с тягачами. Это позволит еще быстрее и дешевле привозить кислород в больницы, и не зависеть от транспортных компаний.

Кислород дорожать не должен

При этом руководство завода сразу заняло принципиальную позицию – даже если ситуация на рынке металлоизделий будет меняться, что вполне возможно, учитывая происходящие в экономике процессы, цена на производимый предприятием кислород меняться не будет. Сейчас она в среднем составляет 3532 рубля за тонну, и руководство «АЭМЗ» специально держит ее на таком низком уровне, чтобы купить жидкий кислород могло как можно больше медицинских учреждений. Спекулянтам жизненно важное вещество не продают, потому что это всегда приводит к необоснованному росту стоимости. А этого в реалиях пандемии допускать ни в коем случае нельзя.

Фото предоставлено И.И.Демченко.

В этом и заключается социальная ответственность – если предприятие может производить продукцию, которая нужна для спасения сотен людей, то оно должно это делать. И стараться держать цену на низком, «социальном» уровне – даже в условиях, когда себестоимость производства начинает расти. И именно это делает руководство «Абинского металлургического завода», чья продукция в 2020 году дала второй шанс на жизнь множеству жителей нашей страны.