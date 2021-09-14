Прыгнул на слабо: спор двух школьников закончился открытым переломом ноги

Ученик школы прыгнул на спор и сломал ногу. Фото: яндекс.карты

Семиклассники краснодарской школы № 11 во время переменки маялись от безделья и искали способы развлечься. Игры в «крестики-нолики» - прошлый век, в телефон залипать тоже неинтересно. Кому сейчас пришла в голову мысль взять однокашников на слабо, никто уже толком и не вспомнит.

- Мальчик предложил своей однокласснице сделку: он прыгает из окна второго этажа, она ему за это дает 100 рублей, - позже пытались объяснить произошедшее дети.

Глупое пари закончилось для 13-летнего подростка открытым переломом ноги. Правоохранительные органы провели проверку, в ходе которой выяснились новые детали. То ли испуганные дети что-то недоговаривают, то ли мальчишки пытались выкрутиться и как-то объяснить свой поступок. Но по версии полицейских, прыгунов было двое и прыгали они не из-за денег.

- В ходе разбирательств установлено, что ребенок спрыгнул вместе с одноклассником с целью погулять, а не находиться на уроках. Дети на учете ранее не состояли, - рассказал официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

По предварительным данным второй мальчик не пострадал. Завтра в школе пройдут уроки безопасности, а учителя теперь будут дежурить в школьных коридорах во время перемен.