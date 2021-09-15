Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 15 сентября 2021 года: новый пункт вакцинации заработал в кубанском вузе

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани уже девять месяцев не прекращается массовая вакцинация населения. Она началась еще в конце 2020 года. За это время прививку от коронавируса поставили почти два миллиона жителей Краснодарского края.

Сейчас эта цифра продолжает расти. В регионе открываются новые прививочные пункты. Один из них распахнул двери в общежитии Кубанского государственного технологического университета.

Стоит отметить, что ранее мобильные пункты вакцинации заработали в стенах КубГУ, КубГАУ и СГУ.

Отмечается, что новый прививочный кабинет работает раз в неделю. Чтобы получить вакцину, необходимо предварительно записаться. После прививки студент получить справку – освобождение от занятий. Она будет действительна весь следующий день.

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