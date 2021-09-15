МЧС предупредило о разрушении гор из-за ливней в Краснодарском крае

Эксперты прогнозируют опасные ситуации на Кубани Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На Кубани ожидаются сильные ливни, в результате которых могут разрушиться горные породы и пострадать рельеф местности. Опасные осадки прогнозируются в регионе в конце этой и начале следующей недели. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

- Из-за обильных дождей высоки риски возникновения экзогенных геологических процессов, может произойти переувлажнение почвы, как следствие - возможны сели, оползни, - предупредили ученые.

Специалисты института отметили, что подобные геологические процессы происходят под воздействием воздуха, воды, колебаний температуры, льда, снега, а также живых организмов. В числе этих процессов выветривание и водная эрозия, размыв и вынос текучими водами почв и горных пород.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что до пятницы в регионе будет сухая погода, а с выходных, с 18 сентября, начнутся дожди. Осадки по прогнозам усилятся 20 и 21 сентября. Специалисты рекомендуют быть осторожными в непогоду, по возможности не выходить на улицу и перенести любые поездки на дальние расстояния.

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