В Новороссийске починили размытый после наводнения мост

Фото: Юлия Черепанова

Мост, который соединял СНТ «Наука» с новороссийским поселком Мысхако, размыло после наводнения, которое обрушилось на город в ночь с 15 на 16 августа. Когда циклон ушел, жители садового товарищества поняли, что могут остаться без транспортного сообщения – этот единственный мост, соединяющий их дома с селом Мысхако, был частично разрушен.

- Здесь могла проехать только легковушка и то с трудом. Более крупная техника провалилась бы. Мы могли бы остаться без экстренной помощи и связи с внешним миром. Дети не смогли бы ходить в школу, - рассказала «КП» - Кубань» жительница товарищества Юлия Черепанова. - Тогда ведь большая вода зашла и в наш двор, размыла подпорную стену.

Мост смыло после сильного ливня. Фото: Юлия ЧЕРЕПАНОВА

Жители приготовились доставать лопаты и свои сбережения, думали, что пострадавшую переправу придется восстанавливать самостоятельно. Кстати, этот мост и дорогу к нему ранее они построили за свой счет.

- Но я все же написала пост-обращение к руководителям Южного района города, попросила помощи с ремонтом моста, - рассказывает Юлия. - И буквально через пару дней к нам в СНТ прибыли сотрудники администрации и стали решать проблему. Сначала они предложили нам помощь материалами. Обещали привезти арматуру и бетон. Но потом работа закипела, приехали рабочие, сделали опалубку и укрепили мост.

Теперь участок дороги полностью восстановлен.

Мост после наводнения восстановили. Фото: Юлия ЧЕРЕПАНОВА

- Село Мысхако оказалось наиболее пострадавшей территорией. На все обращения жителей района, пострадавших в результате ЧС, реагировали оперативно и оказывали всю необходимую помощь, - рассказали в пресс-службе администрации Новороссийска.