«Сделали дырки по всему телу»: Девушка со стопроцентным поражением легких рассказала, как ее спасли от коронавируса

После болезни Кристина сильно похудела

Два месяца 33-летняя Кристина Плахтий была в "красной зоне" ковидного госпиталя. Врачи боялись делать хоть какие-то прогнозы. У девушки было 100-процентное поражение легких. Большинство таких больных умирает, но краснодарские медики совершили чудо – спасли Кристину.

В реанимацию девушка попала в начале июля.

- Сначала пыталась лечиться самостоятельно, неделю ходила в местную поликлинику, мне сделали флюорографию, прописали лекарства и сказали, что все нормально, чтобы я лечилась дома. Но с каждым днем мне становилось все хуже и хуже, - рассказывает «КП»-Кубань» Кристина Плахтий. - Мне было настолько плохо, что в один день я просто не смогла встать с кровати - упала в обморок. Я не могла дышать. Было очень страшно. Муж вызвал скорую и меня срочно отвезли в больницу.

Фото: из архива Кристины Плахтий

Когда врачи сделали ей КТ, результат поверг всех в шок - у женщины были полностью поражены легкие. Медикам даже пришлось ввести Кристину в медикаментозную кому.

Фото: из архива Кристины Плахтий

- Я провела в реанимации почти два месяца. Врачи подключили меня к ЭКМО - аппарат для насыщения организма кислородом. Это единственное, что я помню. Я благодарна медикам ККБ № 2, которые меня вылечили. Они - настоящие профессионалы своего дела! На протяжении всего времени они держали связь с моим мужем - рассказывали ему о моем состоянии. Врачи, спасшие мне жизнь, до сих пор звонят мне, пишут и расспрашивают о состоянии. Если бы не они, я бы точно не выжила, - говорит Кристина.

Фото: из архива Кристины Плахтий

Чтобы подключить Кристину к аппарату, ей пришлось сделать проколы по всем телу – по-другому просто не подключить ЭКМО.

- Я вся в шрамах и синяках, - подтверждает Кристина. - Наибольшее количество на шее и ногах.

После болезни Кристина сильно похудела

В общую палату Кристину вернули после того, как она вышла из комы и начала самостоятельно дышать.

- Людей в «красной зоне», действительно, очень много. В реанимации лежат по 8-9 человек, а в общих палатах - по 3-4, - говорит девушка.

Сейчас Кристина находится дома, но борьба со злосчастным вирусом еще не окончена - пациентке предстоит пройти тяжелый этап реабилитации.

- Я еще очень слабая, у меня до сих пор легкие поражены на 50 %. Но я все равно пытаюсь ходить, что-то делать по дому. Каждый день я занимаюсь дыхательной гимнастикой и делаю упражнения, которые мне назначил врач. После того как я окончательно поправлюсь, мне дадут направление на реабилитацию в больницу, - объясняет девушка.

Фото: из архива Кристины Плахтий

- Девушка поступила к нам в крайне тяжелом состоянии, - рассказывает заведующая пульмонологическим отделением в Краевой Клинической больнице №2 Нонна Мирцхулава. - Из-за максимального поражения легких она не могла обеспечить свой организм необходимым количеством кислорода, поэтому нам пришлось принимать экстренные меры - подключать пациентку к аппарату ЭКМО.