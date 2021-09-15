Срезали батареи и исчезли: в школе на Кубани проверяют фирму, взявшуюся чинить отопление

Власти обещают, что в школе будет тепло зимой

Дело Остапа Бендера живет. Особенно комфортно последователям Великого Комбинатора в контрактной системе бюджетников.

По законодательству, выполнение любых работ, будь то ремонт детского сада или проезжей части за деньги из казны, устраивают конкурентную борьбу. Но победит в этом конкурсе тот, кто предложит наименьшую цену. На дешевизне и играют мошенники.

Такие дельцы едва не лишили школу №45 станицы Северской Краснодарского края отопления в зиму. Местное управление образования заключило контракт на ремонт системы с фирмой из Владивостока (да, выполнять работы, по закону, тысячи километров между заказчиком и подрядчиком не мешают). Но они срезали батареи, сдали их в металлолом и исчезли.

- Мы пришли на собрание в класс, а там пусто под подоконником. Задались вопросом, а как же дети, - рассказывают родители учеников одного из классов школы.

К слову, заподозрив неладное, в управлении образования расторгли контракт с ремонтниками и потребовали вернуть деньги за сданные в металлолом батареи.

- Все работы должны были быть выполнены в рамках аукциона. Стоимость выполнения их по замене системы отопления в классах составляла около 2,5 миллиона рублей. Но эти работы выполнены не были, и мы расторгли контракт. Кроме того, мы написали претензию, по которой на фирму будет наложен штраф. Сейчас работы возобновлены с другим подрядчиком, все будет в срок запущено. Поводов для беспокойства нет, - пояснила "КП" - Кубань" начальник управления образования Северского района Любовь Мазько.

Фирму внесли в реестр недобросовестных подрядчиков. Дальше с ними будут разбираться правоохранители.

КОНКРЕТНО

Прокуратура тоже поставила на контроль установку новых батарей в школе.

- Работы ведутся даже по ночам, чтобы не мешать образовательному процессу. Через три недели все будет запущено, - сообщили "КП" - Кубань" в ведомстве.

Напомним, отопительный сезон в Краснодарском крае стартует не раньше 15 октября.