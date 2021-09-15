На Кубани владелец базы отдыха расстрелял гостей

34-летний мужчина находится в тяжелом состоянии. Фото: соцсети

ЧП случилось на базе отдыха в хуторе Карла Маркса, что в Динском районе Кубани. Здесь 14 сентября произошла стрельба. Подробностей пока мало, но источник в правоохранительных органах региона сообщил сайту «КП» - Кубань», что сначала с огнестрельным ранением из базы отдыха в больницу увезли 34-летнего мужчину. А потом, уже за забором базы, нашли тело другого мужчины.

- Причины происшествия сейчас устанавливаются. 34-летний мужчина, которого увезли с базы в больницу, находится в тяжелом состоянии, его опросить пока не можем, - говорит наш источник.

В больницу пострадавший доставлен в 19:30, а через час, после проверки полиции около базы отдыха нашли тело 40-летнего мужчины.

- Скорее всего, конфликт произошел на этом месте, - пояснил источник. - На теле 40-летнего мужчины, которого мы нашли у базы, тоже огнестрельное ранение грудной клетки. Сейчас он в морге, назначена экспертиза.

По словам администраторов базы отдыха, где произошла стрельба, в мужчин стрелял 63-летний хозяин. Он повздорил с компанией, которая рыбачила на его территории, и схватился за ружье. Сейчас стрелявший находится под арестом.

- Идет проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, - пояснил наш источник.