На Кубани преподаватель флейты развращал маленьких учениц

Преподаватель начал работать в школе искусств с 1 сентября. Его фото висит на стенде выпускников учреждения

Громкий скандал произошел в школе искусств Горячего Ключа. Сразу несколько учениц пожаловались на домогательства со стороны преподавателя. По словам родителей, в «храме музыки» царила безнравственность. 35-летний мужчина закрывался в кабинете с ученицами, которым всего-то от 7 до 9 лет...

- Я еще не отошел от всего случившегося, и еще долго не отойду. Но расскажу о том, что происходило в нашей школе, такое скрывать нельзя, - начал разговор с «Комсомольской правдой» - Кубань» отец одной из учениц Сергей (имя изменено. – Авт.). – Началось все с того, что жене позвонила знакомая и рассказала, что ее дочь пожаловалась на преподавателя флейты – якобы учитель заставлял девочку удовлетворять его сексуальные потребности.

В эту же школу ходят две дочери Сергея. Он опасался, что они также могли стать жертвами извращенца. И страшное подтвердилось.

- Я очень аккуратно спрашивал у одной из дочек: «Расскажи, обещаю, не буду тебя ругать, он тебя тоже трогал?». Она сначала не говорила. Потом призналась. Рассказала, что этот же преподаватель поворачивал ее к пианино и трогал, а ей было больно. Другая тоже рассказала о странном поведении педагога, - рассказал разъяренный отец.

Папа девочек поехал разбираться в школу искусств, но, оказалось, что 35-летнего преподавателя, на которого заявили в полицию родители, арестовали.

В СК подтвердили, что мужчина задержан, и уже даже возбуждено дело.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он задержан. Расследование продолжается, все обстоятельства выясняются, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Известно, что преподаватель работал в школе искусств недавно - с 1 сентября, он является выпускником этой же школы и был на хорошем счету. Его родители также посвятили жизнь музыке и трудятся в этой сфере.

После случившегося директор школы искусств, где задержали педагога-извращенца, родителям сказал, что еще ничего не доказано и комментировать ситуацию он не будет.