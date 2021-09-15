«Вышла из школы и прыгнула в машину к приятелю»: на Кубани разыскивают девятиклассницу, сбежавшую с женихом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Геленджике вторые сутки ищут 15-летнюю девочку. В полицию за помощью обратилась обеспокоенная мама школьницы.

- Ничего не предвещало беды, - начала рассказывать женщина правоохранителям. – Как обычно, дочь пошла в школу, отсидела занятия. Уроки у нее заканчивались в обед. После этого она должна была вернуться домой, но этого не произошло…

Как оказалось, девятиклассница задумала сбежать. Свой план девочка, похоже, продумала тщательно. Она появилась в школе, где вела себя, не привлекая внимание учителей, общалась со сверстниками. После окончания занятий, говорят одноклассники, она поспешила на выход. На улице, как выяснилось, ее ждала машина. Девочка прыгнула в машину к своему приятелю, который старше школьницы.

- Она нормальная девочка, скромная, без вредных привычек, любит литературу. Никто и подумать не мог, что это случится, - говорит одна из ее подружек.

Куда они направились, сейчас устанавливается. Есть информация, что парочка сбежала в Краснодар и находится здесь. Как удалось узнать «КП» - Кубань», документы и сотовый телефон девушка с собой не брала, именно поэтому мама и забила тревогу - до дочери она пыталась дозвониться не один час. О том, в каком состоянии сейчас школьница, неизвестно.

Сейчас подростка ищут десятки людей в форме, кроме того, на помощь пришли и волонтеры.

- На данный момент девушка не найдена. Розыск продолжается, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.