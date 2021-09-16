Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 16 сентября 2021 года: заболеваемость идет на спад

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Третья волна коронавируса идет на спад. Каждый день на Кубани уменьшается количество заболевших.

Так за последние сутки в Краснодарском крае было выявлено 229 новых случаев инфицирования – это один из самых низких показателей за последнее время.

Уже несколько суток возглавляет антирейтинг Сочи. За 24 часа на курорте было сдано 32 положительных теста на COVID-19. 31 человек с подтвержденным диагнозом коронавируса обнаружили в Краснодаре. Еще 18 человек подхватили инфекцию в Лабинском районе.

Напомним, что лучший способ избежать заражения – массовая вакцинация. Она продолжается на Кубани уже почти год. За это время прививку от инфекции поставили около двух миллионов человек.

Сейчас в Краснодарском крае развернуто свыше 300 пунктов вакцинации. Несколько прививочных кабинетов даже работают круглосуточно.

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