116 кавказских серн насчитали на курорте Красная Поляна

Фото: курорт Красная Поляна

В Красной Поляне подвели итоги ежегодного учёта численности кавказской серны. Это - живой символ курорта, кавказская серна - эндемик и встречается только на Западном Кавказе. В районе курорта постоянно пасутся чуть больше 100 горных коз – это крупнейшая группировка серн в Сочинском национальном парке.

Численность копытных на территории курорта остается стабильной, ибо регулируется только естественными процессами. - По данным прошлогоднего учёта в горах курорта обитали 110 кавказских серн, сейчас их 116. Часть молодняка откочевала на сопредельные территории, где плотность населения серн ниже. Вместе с Сочинским национальным парком мы заботимся о благополучии животных: сохраняем зоны покоя и закладываем солонцы, где серны восполняют потребность в минералах, – говорит директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта Красная Поляна Лев Шаров.

Серна в горах Сочи. Фото: курорт Красная Поляна

При сохранении благоприятных условий серны не покидают свои привычные места обитания, что позволяет из года в год проводить наблюдения и лучше изучить биологию этих грациозных животных. Кстати, встретить серн в горах можно в любое время года на отметках выше 2000 метров над уровнем моря. Достаточно подняться по канатной дороге на панорамную площадку 360 градусов на Поляне 2200, где установлены бесплатные бинокли. А можно и спуститься в альпийскую зону одного из горных цирков горы Аибга. Добавим, что летом 2021 года Курорт Красная Поляна совместно с Кавказским биосферным заповедником издали книгу «Кавказская серна», в которой можно прочитать о среде обитания и образе жизни этих животных, а в горах и увидеть их.