Мужчину, вышедшего на карниз из горящей квартиры в Анапе, спасли благодаря соседям

Горящую квартиру потушили через полчаса, мужчину спасли. Фото: @39kanal_anapa

В Анапе загорелась квартира по улице Таманской, 24 на четвертом этаже. Очевидцы сообщали, что в горящем жилье есть люди, заметив мужчину на карнизе.

- Он уже на кончиках пальцев держится, - кричали соседи, сообщая по телефону МЧС адрес.

К слову, через считанные минуты спасатели были уже на месте ЧП.

- Вызов поступил 16 сентября в 9:21, на месте пожарные расчеты были уже в 9:25, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Оказалось, что загорелся балкон площадью 10 квадратных метров.

Мощной струей специальной пены за полчаса пожарным удалось справиться с огнем.

К счастью, пожар был потушен полностью.

- Мужчину, стоящего на карнизе, спасли. Пришлось эвакуировать 15 человек - жильцов дома, - пояснили "КП" - Кубань" спасатели.

В спецоперации участвовали 16 человек и пять машин МЧС.