Николай ПАНИН: Не сижу в кабинете - за работой в городе слежу на местах

Глава города контролирует каждый проект, который ведется в городе. Фото: Виталий КАРНАУХ

Николай Панин без малого три года занимает должность мэра Тимашевска. За это время город преобразился, причем изменения идут в непрерывном режиме - комплексно. Работа кипит сразу на нескольких объектах и, как говорит градоначальник, список регулярно пополняется новыми. В интервью «Комсомольской правде» глава Тимашевска рассказал о том, что построили и еще построят в городе и чего ждать местным жителям.

Глава города на связи почти круглосуточно

Встречу для интервью корреспонденту «КП» назначили в администрации города. Как оказалось, это один из немногих случаев, когда Николая Панина можно застать в кабинете. С первых дней, как встал у руля, он решил активно включаться в жизнь Тимашевска, а не сидеть в своем кресле. Причем узнать, где сейчас трудится градоначальник, можно, зайдя в его Instagram. Там он в режиме онлайн рассказывает обо всем, что сейчас происходит, в том числе и где в данный момент находится.

Работа в городе сейчас кипит сразу на нескольких объектах. Фото: Виталий КАРНАУХ

- Я открыто себя веду, ничего не скрываю - это моя позиция. Людям важно знать, что происходит, что делается в городе и, главное, - чем занимается мэр. Я бы именно таким и хотел видеть чиновника, - говорит Николай Панин. - Сам я - ранняя пташка, встаю с рассветом. В 7 утра уже записываю видео с городской площади, желаю доброго утра горожанам и рассказываю о планах.

Стоит сказать, с тех пор, как у города появился Панин, чтобы задать вопрос, совсем необязательно записываться на прием. Градоначальник сам идет к людям, интересуется их мнением. Причем общается с прохожими он ежедневно во время рабочих поездок по различным адресам. Кроме того, на связи с горожанами он и онлайн.

- Мне каждый день приходят десятки сообщений в директ, разбираем их с моим помощником. Просьбы и вопросы самые разные. Кто-то пожаловался на неубранный мусор, кто-то обратил внимание на сбой в работе транспорта, где-то произошел порыв трубы, - продолжает глава Тимашевска. - Реакция, естественно, моментальная. Я пересылаю все своим подчиненным, чтобы они могли оперативно устранить какую-то проблему, выяснить, что не так. То есть теперь на решение вопроса уходит меньше времени.

Улицы засияют

Сейчас в Тимашевске идут масштабные пусконаладочные работы в сфере уличного освещения. Заменено около 4500 ламп, теперь они мощные и энергосберегающие, а, самое главное, отвечают стандартам и требованиям.

Николай Панин активно участвует в каждом меропритии. Фото: Виталий КАРНАУХ

- У нас реализуется большой проект: мы заменили светильники и шкаф управления. Сейчас необходимо всю систему наладить, - продолжает глава Тимашевска. - Такого освещения в городе никогда не было - на улицах стало ярче, но при этом энергия экономится. Так что в плане безопасности движения все будет на высшем уровне.

Глава города понимает и разделяет возмущения жителей об отсутствии освещения на некоторых улицах. Но просит немного потерпеть до того момента, как закончат наладочные работы.

На дорогах станет безопаснее

В городе особое внимание уделяют тротуарам. Еще пару лет назад было немало улиц, на которых для пешеходов места просто не было. Людям приходилось идти по дороге, а это всегда большой риск. Потому в Тимашевске стали ремонтировать старые и строить новые дорожки для пешеходов.

В прошлом году в райцентре построили около 10 километров тротуаров, в 2021 году работа в этом направлении усилена: Тимашевск быстрыми темпами становится городом тротуаров. В этом году их построили на улицах Котляра, Дидовской, Вокзальной, Хижняка, Пролетарской, Свободы, Ленина, Деповской, и это - не предел, до конца 2021-го в Тимашевске появится еще как минимум несколько тротуаров.

На улицах Тимашевска будет еще безопаснее, благодаря обновленным тротуарам. Фото: Виталий КАРНАУХ

- Мы решили работать комплексно там, где это возможно. Разные виды работ совмещаем специально, чтобы впоследствии не пришлось что-то разрушать, - отметил мэр Тимашевска Николай Панин. - Например, на улице Котляра в один момент сразу ремонтировали и тротуар, и сети коммунальной инфраструктуры, и дорогу рядом. Сейчас здесь строим ливневку. Такой комплекс работ позволяет нам привести улицу в полное соответствие и в дальнейшем к ремонту здесь уже не возвращаться.

КСТАТИ

Мэр Тимашевска снялся в клипе под музыку группы «Ленинград»

Глава Тимашевска часто выбирает нестандартные методы, чтобы привлечь внимание к той или иной проблеме города. Так, Николай Панин снялся в клипе под музыку группы «Ленинград», чтобы призвать жителей присоединиться к полезному делу.

Само видео посвятили уборке улиц. На кадрах мэр предстал в образе дворника. По замыслу - подметая улицы, он предложил приезжей девушке выйти на субботник.

Стоит сказать, клип главы Тимашевска оценили по достоинству. Многие жители посмеялись, но посыл видео поняли правильно. Да и чего говорить - мэр всегда принимает активное участие в жизни города. Он вместе с рабочими косит траву, помогает в уборке урожая. Как говорится, не оценишь, пока сам не попробуешь!