Бывшего замначальника полиции на Кубани обвиняют в краже банкомата с 2,2 млн рублей

Голова поймали и посадили в СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего замначальника отдела МВД в Крымске Виталия Голова задержали. От следствия отставной полицейский и действующий адвокат Палаты Краснодарского края скрывался с 2016 года. Голова объявили в розыск, когда он вместе с двумя подельниками совершил налет на отделение банка в селе Троицком Крымского района.

Преступление века они продумали до мелочей. Один из участников налета перекрасил свой "уазик". Вместе купили крепкий трос и газосварочный аппарат.

На дело выдвинулись 18 сентября 2016 года. Подогнали машину к офису банка. Дальше действовали слаженно и быстро. Они вырвали банкомат с 2,2 миллиона рублей, погрузили на машину и скрылись. Но двоих из налетчиков почти сразу поймали и осудили.

Несколько лет фотография Голова висела в каждом отделении полиции

А Голов бегал от правосудия несколько лет.

- Благодаря грамотно проведенным следователем СКР по краю следственным действиям при оперативной поддержке сотрудников УФСБ России по краю 13 сентября место нахождения обвиняемого было установлено оперативными сотрудниками, и он был задержан, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Голова посадили в СИЗО. Теперь он будет дожидаться суда в изоляторе.

Его подельники, к слову, свое уже отсидели и благополучно вышли на свободу еще в 2019 году. Каждого суд приговорил к трем годам колонии общего режима. Потратить украденное, кстати, они так и не успели.

Любопытно, что Виталий Голов до сих пор числится в реестре адвокатов Краснодарского края, а реклама его услуг распространяется в сети. Правда, по телефону, указанному в объявлении, отвечает не он.

- Мы работали вместе. Ничего о нем не знаю сейчас. Был в розыске, - отвечает женский голос.

Теперь Голов будет отвечать по всей строгости еще и за бегство от следствия, если его вина будет доказана.

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