Шестилетний мальчик попал в Книгу рекордов России как самый юный пловец

Фото: Юный пловец Вова Аведян в бассейне чувствует себя как рыба в воде

Шестилетний Вова Аведян установил новый рекорд России, преодолев брасом дистанцию в 1000 метров в бассейне в наименьшем возрасте. Юный пловец потратил на это 38 минут. Но это не первый рекорд мальчика - первый он установил в 2, 5 года, проплыв в бассейне 75 метров. Мальчик трижды преодолел длину 25-метрового взрослого бассейна.

Фото: второй рекорд России установлен. Самый юный пловец преодолевший брасом дистанцию в 1000 метров

- Кто-то занимается в нашем саду хоккеем, кто-то гимнастикой, кто-то теннисом. Много среди воспитанников сада и пловцов, - говорит заведующая дошкольным образовательным учреждением № 49 Татьяна Варкентин. - Вова с раннего детства очень активный, развитый мальчик. И в этом, на мой взгляд, большая заслуга его родителей. Они не только прививают ребенку любовь к здоровому образу жизни, но и уделяют его воспитанию все свободное время.

У двукратного рекордсмена из Сочи Вовы Аведяна есть своя страничка в Инстаграм. Понятно, что страничку ребенка пока ведут его родители. Но, судя по контенту, жизнь у юного рекордсмена очень насыщенная. Помимо тренировок в бассейне Вова увлекается конным спортом, бегом, ну и, конечно, любит отдыхать с семьей на природе. И даже рассказывает стихи и мастерит поделки на выставки в детском саду.

Фото: из личного архива семьи Аведян

Мама Вовы – Сильвия – медработник, папа – Амаяк – индивидуальный предприниматель и кандидат в мастера спорта по вольной борьбе. Глядя на отца, Вова и решил стать спортсменом.

- С двух месяцев мы занимались грудничковым плаванием, а уже в 1 год и 8 месяцев перешли во взрослый бассейн. Сейчас Вова тренируется в открытом бассейне по полтора часа 3 раза в неделю круглый год. Благодаря естественному закаливанию он практически не болеет. Ну а по вечерам мы бегам всей семьей, - рассказывает мама шестилетнего рекордсмена Сильвия Аведян.

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А еще Вова изучает английский язык, играет в шахматы и готовится принять участие в забеге на 5 километров в рамках «Сочимарафона», который пройдет на курорте в ноябре.

- Мечтаю стать олимпийским чемпионом по плаванию, - заявил сайту "КП"-Кубань" мальчик. С таким стремлением у Вовы точно все получится!