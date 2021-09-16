В федеральный розыск объявлен шизофреник, который убил своего брата на Кубани

Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

В Темрюке ищут 49-летнего Александра Касенкова. Мужчина подозревается в убийстве брата. Родственники жили вместе на улице Советской, но 15 сентября крупно поссорились. Во время жарких споров Касенков схватил нож и нанес 43-летнему мужчине более 10 ударов. Тело убитого было найдено в доме, после этого следком возбудил уголовное дело.

- 49-летний подозреваемый Александр Касенков скрылся от следствия, он был объявлен в федеральный розыск, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

По словам местных жителей, Касенков болен шизофренией. У него есть черно-белая собака, с которой его брат часто гулял по городу. Мужчина может быть одет в темные рубашку, штаны и кепку. Как далеко смог убежать подозреваемый, сказать сложно. Полиция ведет поиск по всей стране.

- Сейчас мы устанавливаем, был ли причастен мужчина к другим преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в пресс-службе СУ СК по региону.

Жителей Кубани просят сообщить о местонахождении Александра Касенкова по телефонам: 8 (861) 484-12-94 либо 02.