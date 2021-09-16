Выборы 2021 в Краснодарском крае: как, где, когда и за кого можно проголосовать Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выборы 2021 в Краснодарском крае пройдут три дня – с 17 по 19 сентября. Это общие сроки для всех регионов России. В этом плане Кубань не стала исключением.

В этом году избиратели определят кандидатов в Госдуму по партийным спискам и одномандатным округам. «КП» – Кубань» рассказывает, где, как и за кого можно проголосовать в Краснодарском крае.

Выборы 2021 в Краснодарском крае: как, где, когда и за кого можно проголосовать Фото: Олег УКЛАДОВ

КОГО И КУДА ВЫБИРАЕМ

Выборы в Государственную думу проходят по смешанной системе. Она подразумевает под собой партийные списки и одномандатные округа. По первым кандидатов выдвигают исключительно партии.

На этих выборах их будет 14: КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — за правду», «Яблоко», «Партия роста», Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Если говорить об одномандатных округах, то принять участие в выборах могли члены упомянутых партии и самовыдвиженцы.

Выборы 2021 в Краснодарском крае: как, где, когда и за кого можно проголосовать Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За место в Госдуме от Кубани поборются 85 кандидатов в восьми округах. Получается, в среднем 11 человек на одно место.

Избиратели отдают голоса за кандидатов из федеральной и региональной групп. Во втором находятся представители Кубани. Если партия прошла требуемый барьер, в парламенте ее представят кандидаты из обеих групп.

Помимо будущих депутатов Государственной думы, в Краснодарском крае выберут глав 63 городских и сельских поселений.

Выборы 2021 в Краснодарском крае: как, где, когда и за кого можно проголосовать Фото: Олег УКЛАДОВ

КАК, КОГДА И ГДЕ ГОЛОСОВАТЬ

Избирательные участки откроются 17 сентября. Они распахнут двери в 8:00. Отдать голос можно будет ровно 12 часов – до 20:00. В таком режиме участки будут работать три дня – по 19 сентября включительно.

Также принять участие в выборах можно дистанционно и на дому. Наблюдатели будут присутствовать на очном голосовании.

Выборы 2021 в Краснодарском крае: как, где, когда и за кого можно проголосовать Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чтобы отдать голос на выборах 2021 в Краснодарском крае, достаточно иметь при себе паспорт. Узнать, где находится закрепленный участок, можно на сайте Центризбиркома. Нужно лишь открыть раздел «Избиратели», перейти во вкладку «Информирование об избирательных комиссиях и комиссиях референдума» и ввести адрес проживания. Система автоматически определит участок, где можно отдать голос.

Также на сайте можно узнать состав избирательной комиссии на выборы 2021 в Краснодарском крае, получить информацию о партиях и кандидатах.