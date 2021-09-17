Сколько денег оставили туристы в Сочи

Отдыхать на отечественных курортах было еще и выгодно Фото: Виктор КЛЮШКИН

Программа туристического кешбэка в России завершилась. Деньги, выделенные на компенсацию россиянам за отдых на родных берегах, закончились. Программа частичного возмещения средств за путешествия по России стартовала 21 августа 2020 года, а потом продливалась дважды.

Одним из первых итоги туристической акции подвел сочинский курорт Красная Поляна. Специалисты проанлизировали весь его период по 10 сентября. Итоговая цифра впечатлила – на курорте гости оставили 120 000 000 рублей.

- Это первая программа в туристической отрасли, которая получила такой масштаб, мы отметили положительный опыт в ее работе и рост интереса к ней, - говорит директор по стратегическому развитию курорта Красная Поляна Ольга Филипенкова, - В прошлом году гости забронировали в наших отелях почти 3000 ночей, в текущем – более 8600! Таким образом прирост в 2021 году составил порядка 200%, а общая сумма привлечённых по акции денежных средств –120 млн рублей. Как подчеркивает Ольга Филипенкова, низкие показатели кешбэк-акции были только в августе, когда в Краснодарском крае были введены ограничения, связанные с требованием вакцинации. К слову, неизменным по сравнению с 2020 годом осталось и среднее количество пребывания на курорте – 4 ночи. Ольга Филипенкова отмечает, что рост бронирований на курорте Красная Поляна наблюдался уже в первые недели после старта акции и не снижался на протяжении всего года.

Напомним, что в начале работы программы кэшбэка гости Красной Поляны получали сумму возврата только за бронирование специальных пакетных предложений, совершенные на официальном сайте курорта. Любопытно, что во время действия программы возврата денег за отдых на этом горном курорте отметили рост популярности развлекательных сервисов – посещение парка аттракционов и горных бань, хаски-центра, полеты на воздушном шаре, походы с гидами по экологическим тропам. Ольга Филипенкова считает, то вполне возможно, сэкономленные за счет кешбэка деньги гости курорта потратили на развлечения для всей семьи, то есть сэкономленные деньги все равно остались именно в туристической отрасли.