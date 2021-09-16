День города Анапы 2021: даты проведения, программа праздника, расписание мероприятий

Фото: anapa-official.ru

День города Анапы 2021 состоится. Теперь это уже официальная информация. Из-за режима повышенной готовности, который сохраняется на Кубани, празднования не будут масштабными, как несколько лет назад. Но расписание мероприятий получится насыщенным.

Даты проведения дня города Анапы 2021 неизменны. Это 18 сентября, суббота. Именно в этот день развернутся основные торжества. Они пройдут на Театральной площади.

Напомним, Анапа считается одним из самых старых городов России. Ее возраст давно перевалил за 2500 лет. Но некоторые исследователи убеждены, что отсчет нужно вести от 1781 года. Таким образом, в 2021-м курорту стукнет 240 лет.

Некоторые эксперты считают, что точка отсчета – 1846 год. Именно тогда Анапе был присвоен статус города. По этой версии курорт отметит 175-й день рождения.

Программы праздника на День города Анапы 2021 будет насыщенной. Весь день 18 сентября на Театральной площади не будет стихать музыка.

Здесь же развернется гастрономическая ярмарка. Местные жители и гости курорта познакомятся с традиционной черноморской кухней и блюдами из разных стран.

Также на День города Анапы 2021 выступят творческие коллективы. Они представят свою программу на главной сцене Театральной площади.

Завершатся гуляния салютом. Он запланирован на 21:00 по московскому времени. Организаторы предупреждают, что лучший вид на праздничный фейерверк откроется с набережной и пляжей.