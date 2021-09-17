Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 17 сентября 2021 года: названы самые зараженные районы Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Названы самые зараженные коронавирусом районы Кубани. Эти данные ежедневно обновляются уже более полутора лет.

За последние сутки в Краснодарском крае было выявлено еще 228 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего положительных тестов сдали жители Краснодара – 41. Еще 18 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус обнаружили в Сочи. Замкнул тройку антирейтинга по количеству заболевших Кавказский район. Здесь инфекцию выявили у 17 пациентов.

Отметим, что лучший способ избежать заражения – вакцинация. Она продолжается на Кубани уже более девяти месяцев.

Поставить прививку можно более чем в 300 пунктах, которые развернуты по всему Краснодарскому краю. Несколько кабинетов даже работают круглосуточно. Сразу три из них развернуты в Краснодаре.

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