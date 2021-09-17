В Краснодар пришел сезон туманов.
Фото: Евгения ОСТРАЯ
В Краснодар пришел сезон туманов. После нескольких теплых дней, когда температура воздуха в дневные часы была больше похожа на летнюю, началось похолодание. Ночью уже стало свежо - отметки падают на 6-8 градусов. Такие температурные качели и стали причиной белых волн, которые регулярно накрывают город, окутывают крыши домов.
Краснодарцы запечатлели начало сезона туманов в кубанской столице. Кадры получились по-настоящему сказочными - все растворяется в белом мареве. Ощущение, будто огромное облако опустилось на город.
Конечно, ничего аномального в этом явлении нет - туманы приходят каждую осень. Как правило, плотная пелена образуется на рассвете. Но полностью тает к обеду.
- В целом появление тумана связано с сезонными явлениями - охлаждается поверхность земли, воды и приходит более теплый воздух, - пояснила «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай. - Но пока у нас еще нет тех туманов, которые приходят к нам с теплыми фронтами, когда подстилающая поверхность еще более прохладная. Тогда мгла может держаться весь день.
Стоит отметить, что на работе международного аэропорта "Краснодар" туман не отразился. Он работает в штатном режиме - задержанных рейсов нет.
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В случае плохой видимости на дороге автомобилистов просят быть аккуратными.
- Во время тумана водители должны в первую очередь соблюдать дистанцию, увеличить дистанцию между идущими автомобилями, - говорят в кубанской автоинспекции. - И, конечно, важно соблюдать скоростной режим. Особенно при проезде пешеходных переходов, ж/д переездов.
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