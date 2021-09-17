Анапа стала одним из первых городов Кубани, где догазифицировали дома

Фото: администрации Краснодарского края.

Согласно новому закону, газ до участка можно проводить без привлечения средств граждан. Напомним, по поручению главы государства до 2023 года в стране планируют провести ускоренную догазификацию. Трубы подведут до границы участка в уже газифицированных населенных пунктах. А уже непосредственно на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам. Но самое главное - конечной целью программы социальной газификации является сдерживание цен на газовое оборудование и работы, в том числе строительные.

На особом контроле вопрос газификации стоит в Анапе. Муниципалитет стал первым в крае, где начата реализация президентской программы.

В числе первых, кто подал заявку, была семья Отт, проживающая в селе Супсех. Она жила без голубого топлива не один год — все это время пользовались электричеством, что очень накладно. Коммунальные платежи семье приходили на огромные суммы.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», сейчас к их дому протянули газовые сети, причем абсолютно бесплатно.

В символическом пуске голубого топлива в дом приняли участие вице-губернатор края Александр Трембицкий, мэр города Василий Швец и генеральный директор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев. Вместе с главой семьи Андреем Ивановичем почетные гости повернули вентиль и зажгли газовую конфорку. Работники газовой службы еще раз внимательно проверили систему, так что все прошло успешно.

– Поручение президента имеет очень большое значение для нашего региона. Только до конца года мы планируем газифицировать порядка 3 тысяч домовладений, – сказал вице-губернатор Александр Трембицкий. - Символично, что начинаем с курортного города. Первый пуск – это начало огромной работы.

По словам Александра Трембицкого, предстоит догазифицировать еще порядка 200 тысяч домов. Это позволит нам ускорить газификацию Краснодарского края и до конца 2022 года довести показатель до 90%.

Также газ по президентской программе сегодня пришел в дома жителей хутора Усатова Балка и станицы Анапской. Сейчас уровень газификации в регионе превышает среднероссийский показатель и составляет 84,5%.

– Программа президента только начинает реализовываться, – отметил «Комсомольской правде» - Кубань» глава Анапы Василий Швец. – Жители города уже подали порядка 1200 заявок на догазификацию.

Кроме того, глава курорта добавил, что всего в программу по подсчетам могут попасть не менее 15 тысяч домов. А значит, голубым топливом совсем скоро смогут воспользоваться и другие анапские семьи.

ВАЖНО!

Каждый дом в населенном пункте, где есть газопровод, будет газифицирован. Подать заявку можно в клиентских центрах, пунктах приема и на едином портале газификации. Кроме того, оформить ее можно и на сайте госуслуг.