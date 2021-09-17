Циклонический вихрь накроет Кубань: каким районам готовиться к стихии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

30-градусные отметки, радовавшие жителей Кубани буквально пару дней назад, уже не повторятся. По крайней мере в этом году. По прогнозам синоптиков, в Краснодарском крае уже со следующей недели похолодает - отметки снизятся хоть и незначительно, но все же ощутимо. И после этого падения жары ждать уже точно не стоит. Как говорят метеорологи, ухудшаться погода начнет в выходные дни.

- На юго-востоке акватории Черного моря действует циклонический вихрь. Влияние его на край небольшое. Однако погода все же испортится, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Дело в том, что Кубань и склоны Западного Кавказа окажутся под влиянием зоны облачности. Из-за этого в регионе ожидаются ливни, в отдельных районах сильные и с грозами.

- По нашим прогнозам, осадки пройдут по всей территории края, но особенно сильные ждем в южной половине региона, в частности населенные пункты, которые находятся в предгорных районах, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай.

При этом после того, как начнут лить дожди, в Краснодарском крае снизится температура. Но похолодает всего на пару градусов. В целом температурный режим останется прежним.

В дневные часы воздух будет прогреваться до 20-22 градусов, в некоторых районах будет прохладнее. Однако это снижение температуры будет кратковременным - по прогнозам уже через неделю лучи теплого солнца вновь порадуют жителей региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Туристы, поторопитесь!»: Названы сроки окончания купального сезона в Краснодарском крае

По прогнозам, комфортной для заплывов вода будет всего несколько дней (читайте далее)

Температурные качели продолжаются: в Краснодарском крае вновь прогнозируют резкое потепление до +30

На протяжении недели в регионе будут летние отметки (подробнее)

Отметки снова полетят вниз: когда осень перейдет в наступление в Краснодарском крае

В регионе к выходным испортится погода (читайте далее)

Каков градус: вода в Черном море у берегов Анапы прогрелась до неожиданных температур

Пляжи курорта в районе Витязево снова полны (читайте далее)

Зима ближе, чем кажется: Когда в Краснодарском крае выпадет первый снег

Сейчас на Кубани радуются золотой осени, но синоптики уже начали пугать грядущим похолоданием (читайте далее)

Не ждите в октябре: Синоптик назвал сроки прихода бабьего лета в Краснодарский край

Жители региона переживают, что легкие платья надеть больше не смогут (читайте далее)

Откуда не ждали: Синоптики рассказали, когда в Краснодарский край придут первые заморозки

Выяснили, когда жителям региона надо утепляться (подробнее)