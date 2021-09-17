Водителям автобусов в Краснодаре, откуда выгнали школьников, запретили брать с детей наличку

Школьникам обещают больше не высаживать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неприятность произошла в рейсовом автобусе №59. Накануне нового учебного года власти города договорились с перевозчиком, что маршрут ему придется слегка изменить, продлив его до новой школы. Она построена далеко от жилых домов. Идти до нее по полю детям неудобно и небезопасно. Родители ожидали, что детей будет возить школьный автобус, но вместо этого ученикам предложили передвигаться на общественном транспорте. Автобус должен был подъезжать к зданию школы, а ребятам за счет городского бюджета выдали бесплатные проездные.

Тогда, казалось, все нюансы учтены. Но 3 сентября дети сели в автобус у дома и, как предполагалось, поехали в школу. Однако в салоне автобуса поднялся крик. Взрослые пассажиры, которых, видимо, о продлении маршрута не предупредили, возмутились и потребовали ссадить детей, не доехав до школы.

- Люди в автобусе стали возмущаться: они не хотели ехать до школы. Дело в том, что это большой крюк, а значит, потеря времени. Маршрутчик убрал табличку «Школа». Детям пришлось выйти из салона, - рассказал «КП» - Кубань» отец ученицы 4-го класса Артем, который стал свидетелем этой сцены.

К счастью, ребята на улице не остались. Им предложили перейти в другой автобус, но настроение было испорчено.

И конфликт на этом не был исчерпан. Родители обратились с петицией в мэрию и в управление образования Краснодара, потребовав выделить детям отдельный школьный автобус. Власти города организовали встречу всех заинтересованных лиц.

- Мы не можем выделить школьный автобус по закону, потому что поселок Знаменский находится в черте города, а не в сельской местности, - объяснили жителям в мэрии.

Однако было обещано, что водители автобусов больше не будут иметь право требовать с учеников оплату наличкой, а график маршруток изменят таким образом, чтобы до занятий и после на остановку подъезжали сразу по два автобуса.

- Перевозчику выделили деньги на компенсацию ученических поездок, а ученикам выдали проездные билеты на 50 бесплатных поездок в месяц. Всего учащимся выдано 255 карт для бесплатного проезда. Маршруткой пользуются в среднем 117 детей, - пояснили в мэрии города.

В министерстве образования региона будут отслеживать эту ситуацию и дальше.