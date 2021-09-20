ССК представляет: «доступные метры»

Забота о городе его жителях – один из основополагающих принципов работы ССК.

В компании ССК уверены: решение квартирного вопроса заключается не только в количестве и качестве жилья, но и в его доступности всем слоям населения. В связи с этим недавно было разработано и запущено новое направление социальной программы «Доступные метры». Ее суть заключается в том, чтобы дать дополнительные льготы при приобретении жилья специалистам, работающим в бюджетных организациях. Это касается в первую очередь преподавателей, медиков, работников правоохранительных органов, таможни и МЧС, госслужащих различных учреждений, работников сельскохозяйственных предприятий, пенсионеров и других.

- Новая социальная программа «Доступные метры», разработанная в компании ССК, направлена на специалистов бюджетной сферы, - прокомментировали эту новость в пресс-службе строительной компании. - В своей работе мы стремимся учитывать потребности всех категорий покупателей и их возможности. Программа «Доступные метры» поможет большому количеству бюджетных работников совершить покупку недвижимости по выгодной стоимости.

Для того чтобы воспользоваться этим предложением, нужно совсем немного. В первую очередь - предоставить справку с места работы, подтвердив свой социальный статус. И получить субсидию на покупку квартиры в любом жилом комплексе от ССК – на выбор. Каков размер субсидии? Это зависит от метража и стоимости приобретаемой жилплощади. Но стоит поторопиться: предложение действует только на протяжении сентября и октября, конечный срок - 31.10.2021.

Выбирать есть из чего. Общая площадь жилых комплексов в разных районах Краснодара, строящихся компанией ССК, сейчас насчитывает порядка 900 000 м2, то есть более 17 тысяч новых квартир. Паспорта объектов, планировки и вся необходимая подробная информация находятся на сайте www.sskuban.ru. Там же всегда можно увидеть фотографии и видеоотчеты с площадок, чтобы понять, на какой стадии сейчас находится строительство. При покупке квартиры клиент имеет возможность видеть и контролировать весь процесс оформления сделки. Специалисты компании продумали все, чтобы упростить процедуру покупки и сделать ее максимально удобной.

Забота о городе, его жителях – один из основополагающих принципов работы ССК. Поэтому, помимо ответственности за собственные проекты, компания берет на себя доведение до завершения так называемые недострои, которых в последнее время, в связи с экономической ситуацией и другими факторами, образовалось немало. За сравнительно небольшой период были сданы под ключ ЖК «Пируэт» и «Барселона». Компания пришла на помощь обманутым дольщикам строительной организации «Таурас-96», дома которой находятся в районе улиц Черкасская - Восточно-Кругликовская и Семигорская – Понтийская. В прошлом году уже шло заселение в 29-й литер ЖК «Крылья», строительство которого тоже начинал «Таурас-96». Обманутым дольщикам той же компании были переданы квартиры в нескольких литерах ЖК «Свобода». Счастливые новоселы уже обживают квадратные метры на Домбайской, 10. К сожалению, изначальный застройщик – «Счастье» - своего названия не оправдал, строительство также пришлось заканчивать ССК.

Обеспечить город качественным и доступным жильем, клиентов – отличным сервисом и надежными гарантиями, каждую семью – достойной квартирой для радостной, уютной жизни - все эти приоритеты были и остаются основополагающими в работе ССК.