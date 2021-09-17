«Я не поверила и бросила трубку»: санитарка выиграла 100 тысяч рублей в конкурсе среди привитых от COVID-19

Ольга Ольховская: "Вакцинироваться необходимо!"

55-летняя Ольга Ольховская - санитарка в больнице. Такие деньги - 100 000 рублей, - она и в руках-то не держала. Зарплата ведь санитарки – копейки. А тут – такая большая сумма. Эти деньги женщина получили в лотерее среди вакцинированных от коронавируса.

- Сначала мне позвонили с неизвестного номера и сказали, что я выиграла в лотерее, - рассказывает сайту «КП»-Кубань» Ольга Ольховская. - Я подумала, что это шутка, розыгрыш, поэтому сразу сбросила трубку. А потом мне перезвонила наша главная медсестра Елена Грекова и тоже рассказала о моем выигрыше. Ей эту новость сообщили в Минздраве, поэтому я не могла не поверить. Признаться честно, у меня был шок! Я такого не ожидала.

Конечно же, санитарка уже решила, на что потратит выигрыш.

- На часть суммы куплю новенький компьютер, а часть отдать своему сыну и невестке, у которых совсем недавно родилась дочка, им деньги сейчас нужнее, - говорит Ольга. – Хотя деньги мне еще не перечислили. Но я прочитала, что они придут на карточку в течение полугода. Так что жду.

Ольга Ольховская: "Потрачу выигрыш на компьютер"

Вакцину от коронавируса жительница Кавказского района Ольга Ольховская поставила еще в декабре 2020 года.

- Я переболела коронавирусом в декабре прошлого года, болезнь протекала в легкой форме. К счастью, все прошло без осложнений: у меня поднялась небольшая температура, и немного першило в горле. Я даже обоняние не теряла. Лечилась дома, - рассказывает женщина. – А после болезни пошла и вакцинировалась от коронавируса. Да и потом, я ведь работаю санитаркой в операционной хирургического отделения, ежедневно взаимодействую с пациентами и врачами. Поэтому мое решение - осознанное и верное. Первый компонент я сделала в начале марта, а через три недели поставила и второй.

Ольга работает санитаркой в больнице

А потом и вся семья Ольги Ольховской тоже вакцинировалась. Прививку сделали и ее пожилые родители. Отцу Ольги - 85. В поликлинику от дошел самостоятельно, а вот у мамы проблемы с ногами, поэтому женщине пришлось вызывать врачей на дом. А через

Приятным бонусом спустя полгода после вакцинации стал выигрыш в лотерее.

- Выбор победителей происходит на федеральном уровне, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края. - На сегодняшний день в крае зарегистрированы 23 победителя.

Напомним, розыгрыш в лотерее стартовал 15 сентября официальном сайте бонусзаздоровье.рф. Среди граждан, которые вовремя сделали прививку от коронавируса, будут определены первые 500 победителей. Второй этап розыгрыша состоится через месяц, 14 октября.