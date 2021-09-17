Глава кубанского посёлка свадьбу отметил на избирательном участке. Фото: anapskoechernomore

На вопрос какой выбор был самым сложным в этот день Антон Костиков сразу же и не ответит. Глава Благовещенского сельского округа 17 сентября выбирал свое будущее. Кандидата в спутницы жизни Екатерину встретил уже давно, сразу понял –это его единственная и вместе они единое. Подали заявление в ЗАГС на конец сентября. Говорят, что ориентировались не по политическому календарю страны. Так совпало.

Когда новобрачные появились на пороге избирательного участка, члены комиссии обомлели! Самый находчивый быстро нашел марш Мендельсона в телефоне.

- Комиссия 0230 от души поздравляет вас, желаем вам долгой жизни, счастья, радости. Многая, многая, лета! – поздравила председатель комиссии молодоженов.

Не обошлось и без криков «Горько!».

- Как мило и необычно, - охали от умиления присутствующие.

После волеизъявляющих попросили надеть маски и измерили у них температуру. Игнорировать рекомендации Роспотребнадзора нельзя даже в таких торжественных случаях. Екатерина и Антон разделились и прошли каждый в свою кабинку, согласно протоколу, тайну голосования нужно соблюдать. Глава комиссии пожелала им, чтобы это был их первый и последний раздельный выбор.