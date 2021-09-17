Мужчины в кружевном белье и форме МВД: полиция Краснодара выясняет, зачем толпа людей устроила оргию в центе города ?

Молодые люди признали, что совершили неверный выбор костюмов для тусовки. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Краснодарские полицейские установили всех участников странного маскарада, видео с которым 17 сентября взбудоражило жителей краевой столицы. Ролик, действительно, может шокировать пуританина-краснодарца. На мужчинах чёрное женское кружевное белье, девушки одеты более строго – в форменное обмундирование сотрудниц МВД. Все вместе явно нарушали общественный порядок.

- Это когда тусовки в стиле Гэтсби приелись? – недоумевали одни подписчики городских пабликов.

- Так это же реальная форма полицейских! – шокировано восклицали другие.

Видео привлекло внимание правоохранительных органов. Оказалось, что вакханалия прошла аж 11 сентября, но видео опубликовали почему-то только спустя неделю. Сотрудники полиции установили участников, ими оказались молодые люди в возрасте от 27 до 35 лет. Тусовщиков доставили в участок и попросили объяснить, что это за оргия была под мостом.

- О тусовки мы узнали из соцсетей. Был пост, что 11 сентября под Тургеневским мостом будет костюмированная вечеринка. Ну как вечеринка, она в начале 11 утра была, - рассказала одна из девушек.

В органах МВД девушка не служит. Полицейскую форму купила заранее в интернете. Почему выбрали именно этот образ не знает. Просто решили провести социальный эксперимент, посмотреть на реакцию окружающих.

- Цели оскорбить не было. Цель была просто – прийти в форме. Посмотреть на реакцию людей. Я лично не приобретал форму, мне ее там на месте дали, - рассказал другой участник карнавала.

В отношении правонарушителей составлены административные материалы

- За незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов им грозит административное наказание. Тусовщики будут оштрафованы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Также полицейские выясняют, как на тусовке оказалась машина, похожая на служебный автомобиль роты ДПС. После проверки будет дана принципиальная оценка должностным лицам, причастным к нарушению общественного порядка.