Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 18 сентября 2021 года: почти 2 миллиона жителей Кубани поставили прививку от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация началась на Кубани еще в конце прошлого года. Каждый день прививку от страшной инфекции ставят тысячи жителей Краснодарского края.

По последним данным, оба компонента вакцины получили почти два миллиона жителей региона.

- Если точно, то 1944797 жителей края получили оба компонента вакцины против COVID-19, - рассказала Елена Палиева, инфекционист СКИБа.

Отметим, что поставить прививку можно более чем в 300 пунктах вакцинации. Они развернуты по всему Краснодарскому краю. Получить вакцину можно даже ночью. Например, три прививочных кабинета работают круглосуточно в краевом центре.

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