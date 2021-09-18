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Происшествия18 сентября 2021 7:58

Легковушку размазало: четыре человека погибли в ДТП на дороге Краснодарского края

Иномарка столкнулась с тяжелым грузовиком
Ева МУР
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От легковушки остались только щепки. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

От легковушки остались только щепки. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла ночью, 17 сентября. Около 24 часов на 22 километре дороги А-290 в Красноармейском районе столкнулись два автомобиля.

- По предварительным данным, автомобиль Toyota двигался со стороны Краснодара в сторону Славянска-на-Кубани и нарушил ПДД, выехав на полосу предназначенную для встречного движения. Навстречу ему двигался большегруз MAN., - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе УМВД по Краснодарскому краю.

Тяжелый грузовик снес иномарку. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Тяжелый грузовик снес иномарку. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Легковушка превратилась в груду обломков. Спасти из фактически размазанной по дороге машины никого не удалось.

В аварии погибли четверо. Детей среди пассажиров Toyota не было.

Сейчас полицейские начали проверку. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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