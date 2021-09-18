«Сейчас проголосовать можно там, где ты хочешь»: музыкант Игорь Бутман поучаствовал в выборах из Сочи

Игорь Бутман. Фото: instagram

У голосующих онлайн своя статистика по явке. И к вечеру второго дня голосования на выборах депутатов Госдумы она составила уже больше 70 процентов. Одним из тех, кто воспользовался возможностями цифрового голосования, стал саксофонист Игорь Бутман.

- Это очень удобно, заходишь на сайт, заполняешь бюллетень, и все. Ни о чем беспокоится не надо, - рассказал музыкант.

Он сейчас находится на гастролях в Сочи. Поэтому прибыть на избирательный участок в столице физически не мог.

- В век цифровых технологий это очень здорово, - подтвердил он.

Напомним, 17 сентября по всей России начались Большие выборы. Они действительно Большие, потому что гражданам предстоит выбрать на следующие 5 лет новый состав Госдумы. А в 12 регионах выбирают еще и губернаторов. И еще в 39 регионах и 11 городах — местные парламенты.

Отдать свой голос за любого из кандидатов, выдвинувшихся в новый состав парламента, можно будет в течение трех дней. Завершится этот процесс 19 сентября в 20.00 по местному времени.