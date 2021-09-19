Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 189 сентября 2021 года: число заболевших велико

Заболевших по-прежнему много
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 19 сентября 2021 года. В регионе снова зафиксировано больше 200 заболевших за сутки.
Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения - 1253,3.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края, 51046 пациентов выписано с выздоровлением, в том числе 209 - за последние сутки.
5829 человек скончались. 105 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 7 - на ЭКМО. В стационарах лечатся 3085 человек с подтвержденным коронавирусом, дома - 11279.
КОНКРЕТНО
Коронавирус в Краснодаре 19 сентября 2021
В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 45 заболевших.
Коронавирус в Анапе 19 сентября 2021
В Анапе положительный тест на коронавирус получили 13 человек.
Коронавирус в Сочи 19 сентября 2021
В Сочи COVID-19 подтвердился у 22 жителей.
Коронавирус в Геленджике 19 сентября 2021
В Геленджике за последние сутки выявлено 8 заболевших.
Коронавирус в Туапсе 19 сентября 2021
В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 8 инфицированных.
Коронавирус в Ейске 19 сентября 2021