Технологичные и первые выборы: корреспондент «Комсомолки» поработал наблюдателем на федеральной территории Сириус

Так выглядит пункт наблюдения в Сириусе Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Центр общественного наблюдения, сокращенно ЦОН, располагается в парке науки искусств федеральной территории Сириус. Идти на это «место слежения» надо было мимо космического корабля «Буран», который навсегда приземлился в парке Науки и искусства «Сириус». А само такое соседство, да и аббревиатура ЦОН, созвучная с известным всем ЦУПом (центр управления космическими полетами), не оставляла сомнений, что все будет очень технологично, на «космическом уровне» и общественные наблюдатели увидят картинку с избирательных участков в полном объеме.

Пункт общественного наблюдения в Сириусе. Фото: Татьяна Зеленская

Руководитель центра общественного наблюдение Иван Каспаров провел по просторному залу.

- В зале установлены 8 экранов, на которые выводится в реальном времени изображения со всех избирательных участков федеральной территории Сириус, - рассказывает Иван Георгиевич. – Мы видим все, что происходит здесь и сейчас.

Пункт общественного наблюдения в Сириусе. Фото: Татьяна Зеленская

Я и ещё несколько десятков наблюдателей занимаем места у экранов, чтобы следить за ходом голосования. От нашего пристального взгляда точно ни одна деталь не ускользнет.

Смотреть за тем, как голосует федеральная территория, можно и так - на мягких диванах за столом Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Если на картинке появится «что-то подозрительное», об этом немедленно необходимо информировать руководителя центра общественного наблюдения.

Зарегистрированных избирателей на федеральной территории Сириус пока немного - всего 9500 человек.

Они выбирают не только депутатов Государственной думы, но и представителей местного самоуправления – Совет территории избираем, - пояснил Иван Каспаров. - Выборы в Сириусе походят впервые.

Пункт общественного наблюдения в Сириусе. Фото: Татьяна Зеленская

Стало быть, их смело можно назвать историческим событием. Наблюдатели в Сириусе работают круглые сутки. В составе - самые разные люди. И представители различных организаций Сочи, и журналисты, и общественники, то есть люди самых разных убеждений и политических взглядов.

Я все три дня, которые идут выборы, работаю наблюдателем здесь. И на второй день работы в двери нашего центра «постучалась» одна российская блогерша.

Девушка спросила на камеру у руководителя центра общественного наблюдения, как идут выборы.

Иван Каспаров все рассказал. Их разговор я не слышал, сидел метрах в 20 у экрана. Но беседа была долгой, девушка несколько раз просила моего временного начальника записать разные кадры с разных ракурсов.

Римма Иванкина представитель физкультурной спортивного центра для людей с ограниченными возможностями Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Когда Иван Каспаров освободился, спросил у его, могли ли в голосовании по выборам депутатов Государственной Думы принять участие отдыхающие в Сириусе туристы:

- Да, конечно, такая возможность, как и онлайн голосование, предусмотрена законом, - ответил Иван Каспаров. – Для этого граждане могли официально зарегистрироваться соответствующим образом и проголосовать по месту пребывания, то есть на любом избирательном участке федеральной территории.

- А общественные наблюдатели иностранцы, западные журналисты могут зайти в ЦОН?

- Конечно, если они официально аккредитованы в России. Как видите, у нас все открыто и видно, но, такое реальное и прозрачное положение дел во время выборов, вряд ли порадует представителей западных СМИ. Словом, понаблюдать за ходом голосования в ЦОН никто из иностранных репортеров не просился, зато наши СМИ в качестве наблюдателей представлены на разных уровнях – от местных до федеральных. Блогеров, заглянувших к нам гости, вы и сами видели.

Я занял место наблюдения у своего экрана. Жители Сириуса шли голосовать активно и целыми семьями. На экранах за время моей работы не увидел ни одного нарушения. Уже в середине второго дня выборов стало ясно, что явка избирателей позволит объявить выборы успешными. Словом, жители этой федеральной территории точно определили для себя предпочтительные партии и впервые выбирали свою местную власть.