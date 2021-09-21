Премию администрации Краснодарского края получили юные таланты Сочи

Фото: сайт администрации Сочи

Алексей Копайгородский вручил юным талантам Сочи премию администрации Краснодарского края. Награду для одаренных учащихся и студентов школ искусств учредили в 2016 году. Ежегодно ее получают 50 дарований Кубани. В этом году впервые ее обладателями стали сочинцы.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи, краевую премию из рук главы города Сочи получила 13-летняя учащаяся Детской музыкальной школы №2 и 14-летний скрипач Детской школы искусств №3 Вардан Бабаян.

– За каждым учеником стоит его учитель. И это ваша общая победа, - отметил глава города Алексей Копайгородский. - Желаю вам дальнейших успехов, окончить школу искусств и продолжить оттачивать свое профессиональное мастерство. Отрадно, что в нашем городе созданы все условия, чтобы дети могли развивать свой творческий потенциал: заниматься музыкой, вокалом, танцами.

Ирина Присяч учится по классу «сольное пение». Девушка обладатель множества наград и дипломов конкурсов профмастерства. Вардан Бабаян виртуозно владеет скрипкой. В его копилке дипломы всероссийских и международных конкурсов. Оба дарования частые гости концертных площадок города. Свой талант лауреаты премии продемонстрировали и Алексею Копайгородскому. Мэр высокого оценил мастерство ребят и предложил содействие в организации поездок на всероссийские и международные конкурсы.