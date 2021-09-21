Номинант на премию Grammy Чик Пинейро выступил в рамках джазового фестиваля в Сочи

Фото: сайт администрации Сочи

В Сочи завершился Sochi Jazz Festival Игоря Бутмана. В рамках гала-концерта на сцене Фестивального зрители услышали квартет американского гитариста бразильского происхождения, номинанта на премию Grammy Чика Пинейро. Ассоциация латиноамериканских джазовых музыкантов признала Пинейро лучшим латино-джазовым гитаристом. Его первый альбом вышел в 2003 году и сразу попал в бразильский топ. Второй релиз также получил высокие оценки, третий альбом музыкант записал с американским коллегой Энтони Уилсоном, а четвертый был выпущен в 35 странах мира. Пинейро был номинирован на «Гремми» за альбом City of Dreams, вышедший в 2020 году.

Также своим мастерством зрителей порадовала певица, девятого сезона шоу «Голос» Fantine, и Московский джазовый оркестр маэстро Игоря Бутмана.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи джазовый фестиваль Игоря Бутмана проходил на курорте в 12 раз. В этом году он проводился с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Следующий фестиваль маэстро Бутман посвятит 100-летию джаза. Уже известно, что задействуют больше площадок, проведут открытые концерты.

- Сочинский джазовый фестиваль - стал визитной карточкой курортного сезона. Замечательно, что, кроме развлекательной программы, есть и образовательная. В этом году для студентов Сочинского колледжа искусств и учеников музыкальных школ города мастер-классы провели барабанщики, пианисты, трубачи, тромбонисты, дирижеры, а также сам Игорь Бутмана. В ходе общения джазменов с молодежью возникла идея создать Сочинский молодежный биг-бэнд, - отметила вице-мэр Сочи Елена Канюк.