Разноцветные бабочки и синие губы. Вот что творит 20-летний парень с девушками

Фото: instagram.com/pavelvinorsky

20-летнего Павла Винорского не пугают слова консилер, хайлайтер и стики. Уже два года парень болеет визажем. Сначала смотрел видеоуроки на ютубе, а потом понял, что знаний мало, и поехал в Москву на учебу.

- Осознание, что я хочу стать визажистом, пришло ко мне на первом курсе института, где я учился на юрфаке. В инстаграме тогда было очень много видео на тему макияжа, когда они мне попадались в ленте, я восхищался, что косметика может делать с нашей внешностью, - рассказывает Павел.

Фото: instagram.com/pavelvinorsky/

Сейчас Павел работает в салоне красоты. И хотя он по образованию юрист, по специальности не пошел. Окончил курсы по макияжу и «рисует лица» девушкам. Он уже чувствует образ и знает, что подойдет той или иной даме. И не боится экспериментировать. Лицо модели зачастую становится картиной – синие губы, бабочки и стразы, яркие краски и необычные стрелки. Кажется, что Павел, как художник, наносит краску на холст.

- В марте мои работы выложили два фэшн-издания. Одно фото было в статье про креативный макияж, правда, я заметил его случайно, когда читал статью. И был очень рад. Ведь для моей индустрии это многое значит, когда тебя выкладывает крупное российское издание о моде. Потом мой мейк попал в инстаграм американского издания с мировым именем. Вот тут я был в шоке оттого, что им понравилась моя работа. Меня поздравлял весь город, - рассказал «КП» - Кубань» краснодарский визажист.

Фото: instagram.com/pavelvinorsky/

В творческой копилке Павла сотрудничество с современными художниками и обувными брендами. По его словам, период бунтарства постепенно сходит на нет. Сейчас он находится в поисках гармонии, уделяя внимание лишь деталям.

- Я нашел баланс между креативом и классикой. Раньше же любил яркие, сложные макияжи. Теперь хочется нюда, но с изюминкой. Например, делаю какие-то абстрактные стрелки на глазах с интересными переливами, но остальной макияж очень нежный и спокойный, - объясняет Павел.

Фото: instagram.com/pavelvinorsky/

Молодой визажист выступает за свободу выражения, в том числе в макияже. Говорит, девушки должны краситься так, как им нравится, не оглядываясь на тренды и окружающих.

- Совет, который я не перестану повторять: красьтесь как хотите, и никто не вправе вам это запретить! Любой макияж идеальный, если он вам нравится! Точка! – говорит Павел.

Фото: instagram.com/pavelvinorsky/

Кроме того, что работает в салоне красоты, Павел еще и сотрудничает с фотографами и красит моделей для рекламных роликов.