Евгений Первышов на выборах набрал больше половины голосов: когда у Краснодара будет новый мэр

Евгений Первышов

На Кубани завершился трехдневный выборный марафон. С 17 по 19 сентября в регионе действовало 88 избирательных кампаний: от крупных — в парламент страны, до самых мелких — в сельсоветы муниципалитетов. Все прошло штатно. Избирком готовится огласить итоговые протоколы, но на их основательный подсчет уйдет как минимум пару дней.

В столице региона — Краснодаре — в бюллетенях фигурировала фамилия действующего мэра Евгения Первышова. О своих планах на членство в Госдуме он сообщил еще весной.

По итогам обработки 98 процентов протоколов градоначальник оторвался от своего ближайшего конкурента - коммуниста Ивана Жилищикова - на недосягаемые цифры. У Первышова больше 50 процентов голосов горожан, тогда как конкурент набрал чуть больше 15-ти. И этот факт дает основания говорить, что место в парламенте страны он себе уже обеспечил.

Фото избирательной комиссии региона

Очевидно и то, что Краснодару нужен новый мэр.

- Рано говорить о членстве в Госдуме Первышова, как о свершившемся факте. Все-таки формально подведение итогов выборов займет еще какое-то время. Но вероятнее всего, из практики прошлых лет, что цифры протоколов уже не поменяются, - пояснил «Комсомолке» политолог Николай Петропавловский.

Юридически Евгений Первышов еще как минимум на пару недель — мэр Краснодара. Но пора изучать политическое поле в поисках подходящих кандидатур.

- Все дальнейшие действия по избранию нового главы города будут проходить в соответствии с уставом. Создается комиссия, которая принимает заявления от кандидатов, а итоговый выбор — за депутатами гордумы, - уточняет Николай Петропавловский.

Этот процесс может затянутся как минимум на пару месяцев.

К слову, по властным коридорам ходит список из как минимум пяти кандидатов на этот пост. Однако никто не берется называть имена предполагаемых соискателей. Определенно говорят только то, что градоначальником в ближайшие пять лет вряд ли будет женщина.

- Все прекрасно понимают, что Краснодар — ключевой город региона. И даже не потому что он — столица. Поэтому к выбору мэра подойдут со всей ответственностью. Тут нужны крепкие мужские решения, пока женщин с такими качествами на политической арене в регионе нет, - добавил Николай Петропавловский.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Первышов будет хорошим депутатом в пользу Краснодара

- Он хорошо зарекомендовал себя на посту мэра. Много важных решений, в том числе по организации уличной дорожной сети было предпринято, - прокомментировал избрание мэра Краснодара в Госдуму член Общественной палаты региона Владимир Коробчак. - Да, есть нерешеные вопросы, но не думаю, что от самого мэра это зависит. Они комплексные. Зато в новом качестве он будет способен повлиять на их решение.