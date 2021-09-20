Краснодарский край стал вторым после Москвы по количеству избирателей на выборах

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае, как и во всех регионах страны, завершились выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва. По данным ЦИК, Кубань вырвалась в лидеры по количеству проголосовавших избирателей – в рейтинге на втором месте после Москвы.

- Краснодарский край впервые вышел на второе место по абсолютным показателям проголосовавших на выборах. Количество принявших участие в голосовании, от общего числа внесенных в списки избирателей, в регионе составило почти 2,6 млн человек. В Москве на выборы пришли более 3,6 млн человек. На третьем месте – Московская область, здесь проголосовали почти 2,4 млн человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в избирательной комиссии.

По предварительным результатам, более 65% избирателей пришли на участки. Краснодарский край показал более высокую явку по сравнению с прошлыми выборами в Госдуму. Уже в обед 19 сентября регион побил результат по явке 2016 года.

По округам в лидерах все представители партии «Единая Россия». В Краснодарском одномандатном округе № 46 победу одержал мэр города Евгений Первышов. По итогам обработки всех протоколов он набрал 53,47% голосов.

Напомним, ранее 46-ой избирательный округ в Госдуме РФ представлял бывший мэр Краснодара Владимир Евланов, который в этом году не выдвигал свою кандидатуру. В 2016 году он набрал 50,52% голосов.

Славянский округ Кубани в Госдуме будет представлять Иван Демченко, Армавирский - Андрей Дорошенко. От Тихорецкого выдвинут Алексей Езубов. Представителем Туапсинского округа будет Сергей Алтухов, Каневского - Дмитрий Лоцманов. В Сочинском – победил Константин Затулин, а в Красноармейском - Дмитрий Ламейкин.

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