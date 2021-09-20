Прогноз погоды в Краснодаре на октябрь 2021: ожидаются залповые ливни и заморозки Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Осень заглянула на Кубань ненадолго. Она продержалась в Краснодаре буквально неделю – в начале сентября. Тогда столбики термометров резко сбросили около 10-15 градусов, а на город обрушились ураганы и залповые ливни. Но погода быстро пришла в себя, и в город вернулось бабье лето.

- Ожидаем, что начало октября получится теплым, – говорят «КП» – Кубань» синоптики. – Уже первого октября воздух прогреется до плюс 24 градусов.

Ожидается, что бабье лето затянется на Кубани как минимум до конца первой недели месяца. Затем прогноз погоды в Краснодаре на октябрь 2021 обещает дожди. Они зарядят в городе уже в воскресенье, 3-го числа.

Вместе с ливнями на Кубань придет похолодание. Средняя температура воздуха ночью упадет в два раза – с +15 до +7 градусов. В отдельных районах края будут возможны заморозки.

Прогноз погоды в Краснодаре на октябрь 2021 обещает резкое похолодание в середине месяца. За неделю дневные температуры ровно упадут в два раза.

Например, 7-го числа воздух прогреется до +26 градусов. Этот день станет самым теплым в месяце. А затем случится резкое похолодание. Уже 13-го максимальная температура воздуха днем не превысит 13 градусов.

Прогноз погоды в Краснодаре на октябрь 2021 обещает температурные качели. Они продлятся в городе до 20-го числа. Затем на Кубани установится осенняя погода: средняя температура воздуха упадет до +7-10 градусов, а ночью будут возможны заморозки.

- Ожидаем, что столбики опустятся до минусовых отметок уже в конце месяца, – продолжают метеорологи. – Не исключено, что первые заморозки выпадут на выходные, 30 и 31 октября.

Отметим, что это предварительные прогнозы. Они часто меняются. Особенно это касается планирования на месяц.