Идет кратковременная осень: синоптики рассказали, какая погода ожидается на Кубани

На регион надвигаются ливни и похолодание Фото: Виктор КЛЮШКИН

Вот уже несколько дней жители Кубани жалуются на непогоду. На смену солнцу и теплым денькам пришли дожди и резкое похолодание. Люди, наслаждающиеся бархатным сезоном, явно не были к этому готовы. Но деваться некуда - осень начинает вступать в свои полноценные права. По прогнозам синоптиков, бушевать непогода в крае будет всю неделю. На регион надвигаются ливни и похолодание.

- По нашим прогнозам, осадки пройдут по всей территории края, но особенно сильные ждем в южной половине региона, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай.

Так, например, в Сочи в очередной раз объявили экстренное предупреждение - там в ночь на 21 сентября пройдет залповый ливень с грозой. Также мощные ливни ожидаются в Анапе. Метеорологи прогнозируют выпадение полуторамесячной нормы осадков.

В остальных районах пройдут кратковременные дожди.

- На юго-востоке акватории Черного моря действует циклонический вихрь. Влияние его на край небольшое. Однако погода все же испортится, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Также синоптики предупредили жителей Кубани о похолодании. Однако оно будет не сильным. Столбики термометров опустятся до +20-23 градусов.

В целом же непогода кратковременная. Уже на следующей неделе в Краснодарском крае снова выглянет солнце, поэтому у жителей и гостей Кубани еще будет возможность получить порцию витамина Д.

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