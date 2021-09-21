Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 21 сентября 2021 года: 87% педагогов Сочи получили вакцину от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru
На Кубани не прекращается массовая вакцинация населения. Она продолжается уже около года. За это время прививку от коронавируса поставили почти два миллиона жителей Краснодарского края.
Например, уже 87% педагогов Сочи получили вакцину от COVID-19. Сразу в шести школах курорта прививку поставили весь преподавательский состав.
Отметим, что на Кубани продолжают работу свыше 300 пунктов вакцинации населения. Сразу 33 прививочных кабинета развернуты в Сочи.
КОНКРЕТНО
Коронавирус в Краснодаре 21 сентября 2021
В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 19 заболевших.
Коронавирус в Анапе 21 сентября 2021
В Анапе положительный тест на коронавирус получили 14 человек.
Коронавирус в Сочи 21 сентября 2021
В Сочи COVID-19 подтвердился у 68 жителей.
Коронавирус в Геленджике 21 сентября 2021
В Геленджике за последние сутки выявлен 1 заболевший.
Коронавирус в Туапсе 21 сентября 2021
В Туапсинском районе за минувшие сутки не выявлено инфицированных.
Коронавирус в Ейске 21 сентября 2021
В Ейском районе коронавирусная инфекция не подтвердилась ни у одного человека.