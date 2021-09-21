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Здоровье21 сентября 2021 1:15

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 21 сентября 2021 года: 87% педагогов Сочи получили вакцину от COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 21 сентября 2021 года
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани не прекращается массовая вакцинация населения. Она продолжается уже около года. За это время прививку от коронавируса поставили почти два миллиона жителей Краснодарского края.

Например, уже 87% педагогов Сочи получили вакцину от COVID-19. Сразу в шести школах курорта прививку поставили весь преподавательский состав.

Отметим, что на Кубани продолжают работу свыше 300 пунктов вакцинации населения. Сразу 33 прививочных кабинета развернуты в Сочи.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 21 сентября 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 19 заболевших.

Коронавирус в Анапе 21 сентября 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 14 человек.

Коронавирус в Сочи 21 сентября 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 68 жителей.

Коронавирус в Геленджике 21 сентября 2021

В Геленджике за последние сутки выявлен 1 заболевший.

Коронавирус в Туапсе 21 сентября 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки не выявлено инфицированных.

Коронавирус в Ейске 21 сентября 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция не подтвердилась ни у одного человека.

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