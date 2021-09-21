Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 21 сентября 2021 года: 87% педагогов Сочи получили вакцину от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани не прекращается массовая вакцинация населения. Она продолжается уже около года. За это время прививку от коронавируса поставили почти два миллиона жителей Краснодарского края.

Например, уже 87% педагогов Сочи получили вакцину от COVID-19. Сразу в шести школах курорта прививку поставили весь преподавательский состав.

Отметим, что на Кубани продолжают работу свыше 300 пунктов вакцинации населения. Сразу 33 прививочных кабинета развернуты в Сочи.

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