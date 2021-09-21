Краснодар накрыла непогода

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Прогнозы синоптиков оправдались. На Кубань 21 сентября пришла осень с ливнями и сильным ветром. Также в регионе резко похолодало. Температура воздуха в дневное время не превысит 19 градусов.

В Краснодаре дождь начался около 8 часов утра. Местами были слышны раскаты грома, а ветер усилился. Многие горожане не успели добраться до работы до разгула стихии. Сейчас ливень то усиливается, то стихает. Специалисты говорят, что непогода продержится в региональном центре как минимум до конца суток 21 сентября.

Улучшение ситуации ожидается только к концу недели. В пятницу, 24 сентября, тучи рассеются, дожди постепенно прекратятся.