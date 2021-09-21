Вся вода небес: улицы Анапы, Новороссийска и Геленджика утонули после ливней

Улицы курортов - в воде. Фото: веб-камеры

На курортные города обрушилась новая порция дождей. Причем, вода затопила за пару часов вода улицы Геленджика, Анапы и Новороссийска. Дождь льет в Краснодаре.

- В городе с раннего утра работает водооткачивающая техника. Но осадки не стихают, - транслируют сейчас универсальное сообщения администрации городов.

Жители городов в буквальном смысле добирались до работы вплавь.

- Не помогают зонты совершенно. Сейчас самая подходящая одежда - это болотные сапоги и дождевик в пол, - рассказывает одна из анапчанок. - А лучше вообще сидеть дома.

Накануне синоптики обещали, что 30-градусные отметки, радовавшие жителей Кубани буквально пару дней назад, уже не повторятся. По крайней мере в этом году. По прогнозам синоптиков, в Краснодарском крае уже со следующей недели похолодает - отметки снизятся хоть и незначительно, но все же ощутимо.

- На юго-востоке акватории Черного моря действует циклонический вихрь. Влияние его на край небольшое. Однако погода все же испортится, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Ливни идут по всей территории Краснодарского края, с разной интенсивностью.

Геленджик тонет в дождях. Фото: веб-камеры

Дожди несут с собой и похолодание

- По нашим прогнозам, осадки пройдут по всей территории края, но особенно сильные ждем в южной половине региона, в частности населенные пункты, которые находятся в предгорных районах, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай.