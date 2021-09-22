Рецепт салата от Олимпийского чемпиона, девять полезных завтраков и зарядка: в «Орленке» прошел фестиваль здорового питания для спортивных побед

Открытие фестиваля «Кухня Чемпионов» в «Орленке». Фото: София ФОМЕНКО

На этот раз главным событием смены стал фестиваль здорового питания для спортивных побед «Кухня Чемпионов», на который приехал серебряный призер Олимпийских игр, член сборной страны по прыжкам на батуте, чемпион мира и многократный призер чемпионатов Европы Дмитрий Ушаков. Он провел кулинарный мастер-класс и творческую встречу в ВДЦ «Орленок», а также возглавил жюри кулинарного баттла – где ребята придумали и приготовили девять вариантов блюд для полезного завтрака, соответствующих принципам здорового питания.

Представитель Роспотребнадзора Екатерина Головкова с призером Олимпийских игр Дмитрием Ушаковым и воспитанницей «Орленка», кмс по легкой атлетике. Фото: София ФОМЕНКО

Около трех с половиной тысяч детей со всей России отдохнули в самом известном лагере страны летом 2021 года. Каникулы в «Орленке» были насыщены активностями – от масштабных соревнований до встреч со звездами. Каждый день у ребят расписан по минутам. Сегодня Всероссийский танцевальный баттл, завтра – съемки для ТикТока и кулинарная битва. Так пролетели почти сто солнечных дней, а после наступил новый осенний сезон. Одним из знаковых событий стал фестиваль «Кухня Чемпионов», который прошел 17 сентября.

Мероприятие началось с кулинарного баттла, где девять команд должны были приготовить вкусный и полезный завтрак за один час. Ребятам дали набор продуктов – молоко, яйца, куриное филе, фрукты, овощи и другое. Ингредиенты были одинаковыми, но блюда у всех получились разные. Участники представили их на суд жюри – его возглавил амбассадор проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание», серебряный призер Олимпийских игр, батутист Дмитрий Ушаков, также среди экспертов были представитель Роспотребнадзора Екатерина Головкова и заместитель директора ВДЦ «Орленок» Людмила Спирина.

Участники готовят полезные завтраки. Фото: София ФОМЕНКО

Ребята готовили зеленые салаты, омлеты с разными начинками, кашу с йогуртом, сырники, гранолу и бутерброды с куриной грудкой. Жюри впечатлил молодой человек из лагеря «Комсомольский», который сам засолил лосося и запек куриный рулет. Из напитков на столах присутствовали тонизирующие чаи и, конечно, основа основ – вода.

Победа досталась команде лагеря «Олимпийская деревня» – они приготовили фирменную запеченную гранолу с фруктами и орехами, а еще рисовые сырники с греческим йогуртом и миндальными лепестками. Именно такой завтрак, по мнению жюри, является наиболее сбалансированным по вкусу и питательным элементам.

Команда-победитель «Олимпийская деревня» - в процессе приготовления своих фирменных рисовых сырников. Фото: София ФОМЕНКО

– Ребята продемонстрировали отличные знания и навыки приготовления полезной пищи и сделали такие блюда, о которых я даже не подозревал! Не удержался и записал себе пару рецептов. Мне очень понравились запеченные груши с творогом. Я далеко не фанат сладкого, но такой десерт меня покорил, – поделился своими впечатлениями Дмитрий Ушаков.

После первого конкурса участников ждал мастер-класс от серебряного призера Олимпийских игр по приготовлению салата, который проходил на втором этаже амфитеатра детского центра – с видом на бескрайние морские просторы. Батутист вместе с ведущей программы "Орленок TV" Анастасией Быч и поваром лагеря «Звездный» Александрой Григорьевой создали полезное блюдо из зелени, куриной грудки, помидоров черри, тертого сыра и перепелиного яйца. Попутно гость детского центра отвечал на вопросы ребят-блогеров и участников молодежных СМИ «Орленка».

Дмитрий Ушаков рассказал о своем пути к успеху, переживаниях на Олимпиаде в Токио, общении с конкурентами и своем рационе.

Серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне Дмитрий Ушаков дает кулинарный мастер-класс воспитанникам ВДЦ «Орленок». Фото: София ФОМЕНКО

– Я стараюсь есть обычную сбалансированную домашнюю пищу, очень вкусно готовит моя жена, поэтому я часто даже забываю следить за рационом. Раз в месяц в аэропорту могу съесть бургер, но при этом не могу назвать себя фанатом фастфуда. Скорее, это какой-то экстренный вариант. Сладкое вообще не люблю. Мой максимум – два печенья к чаю, – раскрыл свои вкусовые пристрастия спортсмен.

После мастер-класса все отправились к столу: пробовать приготовленный салат, фрукты и пить чай. Попутно амбассадор проекта «Здоровое питание» общался с блогерами лагеря, которые расспрашивали Дмитрия о его активности в соцсетях. Батутист признался, что он не любит выкладывать личные фотографии или видео. Все-таки для спортсмена важнее его «соревновательные» достижения. Но не отказался сняться с воспитанниками в их ролике.

– Сегодня я снялся в первом видео для ТикТока в своей жизни, – радостно заключил Дмитрий.

Блогеры детского центра собрались попробовать салат от чемпиона и снять тик-ток. Фото: София ФОМЕНКО

В конце фестиваля спортсмен отправился в гости к детям из лагеря «Стремительный». В нем живут около 70 ребят из Якутии, пострадавшие от лесных пожаров. С ними приглашенный чемпион провел легкую разминку, которую он всегда делает перед тренировками. Воспитанники узнали не только рецепты правильных блюд, но и простые упражнения, которые обязательно нужно повторять каждый день, чтобы поддерживать себя в тонусе.

Отметим, что фестиваль здорового питания для спортивных побед «Кухня Чемпионов» прошел в рамках образовательной программы «Основы здорового питания», которая реализуется в «Орленке» с марта 2021 года совместно с Роспотребнадзором. Она включает обучающие лекции, кулинарные мастер-классы, фестиваль-конкурс «Национальная кухня России», образовательные стажировки с возможностью изучения правил составления здорового рациона и выбора качественной и безопасной продукции, а также встречи с амбассадорами и экспертами проекта. До конца года участниками программы станут более двадцати тысяч ребят.