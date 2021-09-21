«Плечи висят, рукава длинные»: критики разнесли в пух и прах костюм мужа Собчак на вечеринке экс-губернатора Кубани

Константин Богомолов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Роскошную вечеринку в Геленджике в стиле светских раутов экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева будут обсуждать еще долго. И прежде всего, наряды гостей. А их к вилле посреди виноградников везли, судя по всему, чемоданами. Праздник едва уложился в рамки уикенда.

Дневной дресс-код предполагал демократичную стилистику, между подходами в столу (внушительного, кстати, размера!) приветствовался сasual, а к ужину можно было разгуляться на славу. Жена владельца похоронного бизнеса в Москве Виктория Шелягова даже привезла с собой в виноградники белую соболью накидку.

Но не она привлекла внимание критиков. Невинный образ фрунцузского буржуа Константина Богомолова среди геленджикских виноградников на фотографии, которую Ксения выложила в своем Instagram, ее подписчики буквально разнесли в пух и прах.

- Пиджак Константину явно великоват. Расчет, наверное, был на стилистику оверсайз (когда вещь не по размеру), но этот стиль ему не очень идет. Он выглядит жалко в этом костюме. Гораздо больше Константину подошла бы рубашка с распахнутым воротом. Это бы сделало его образ чуть брутальнее, - прокомментировала "Комсомолке" стилист Ольга Веронцева.

Образ Ксении на фотографии, которую она иронично назвала в традициях детективов Агаты Кристи "Случай на виноградниках", пользователи пощадили.

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