Гран-при России "Формула-1": программа трансляций, заездов и гонок

Фото: Росгонки

Гран-при России "Формула-1" стартует уже в пятницу, 24 сентября. В этот день на «Сочи Автодром» пройдут две сессии свободных заездов. Пилоты познакомятся с трассой, определят самые сложные участки и отработают финиш.

Гран-при России "Формула-1" станет восьмым этапом самой престижной серии автогонок. Здесь Россию представит Никита Мазепин, член команды «Хаас». В общем зачете он идет на предпоследнем месте. Русский гонщик не набрал ни одного очка в семи этапах. Ниже него расположился только поляк Роберт Кубица.

«КП» – Кубань» публикует расписание и программу трансляций, заездов и гонок.

24 сентября состоятся две серии свободных заездов. Она продлятся по часу: с 11:30 до 12:30 и с 15:00 до 16:00.

Заключительная серия свободных заездов пройдет в субботу. Она продлится 60 минут – с 12 до 13. Спустя два часа гонщики выйдут на старт квалификации. Он начнется в 15:00 по московскому времени.

Сама гонка запланирована на воскресенье, 26 июня. Как и квалификация, она начнется в 15:00. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» начнется за 15 минут до заезда.

Гран-при России "Формула-1" в Сочи может стать предпоследним в истории. Уже в 2023 году престижная серия переедет в Санкт-Петербург – на автодром «Игора Драйв».

Гран-при России "Формула-1" уже давно не ограничивается гонками. Например, 24 сентября на курорте выступит группа «Звери», 25-го – «Би-2» с симфоническим оркестром, 26-го – Иван Дорн. Он закроет российский этап престижной серии автогонок. Все концерты стартуют в 19:00.