На «шалаш» в здании морвокзала Сочи власти курорта разрешение не выдавали

Морской вокзал в Сочи - памятник культурного наследия. Фото: @sochi_view
Сочинский морской вокзал - памятник архитектуры. Здание было построено в середине 50-х годов прошлого века и сразу стало одним из самых узнаваемых символов города-курорта. Открытые перетекающие пространства, легкие галереи, изящный декор. Морской вокзал Сочи был возведен по проекту Каро Алабяна, архитектора Льва Карлика и инженера Александра Кузьмина.
Недавно обнаружилось, что к историческому зданию пристроили ларьки.
- А это с кем-то согласовали? - возмутились горожане.
Непонятный пластиковый шалаш появился без ведома мэрии Сочи. Фото: @ typodar
«КП-Кубань» попросила вмешаться эту ситуацию администрацию города Сочи.
- Здание морского вокзала по адресу улица Войкова, 1 является объектом культурного наследия регионального значения. Режим использования объекта запрещает возведение на его территории объектов некапитального строительства, включая киоски, павильоны, хозяйственные постройки, навесы, гаражи и так далее, - сообщили в мэрии курорта.
Выяснилось, что никаких разрешений на реконструкцию морвокзала власти не выдавали.
Более того, в адрес Управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края направлен запрос на проведение проверки.
Да, надо понимать, что к стенам московского Кремля нельзя пристраивать ларьки с сувенирами, запрещено это делать у здания адмиралтейства в Санкт-Петербурге, а также оперного театра в Новосибирске. А в Сочи нельзя «пристраивать мобильную торговлю», как минимум к Художественному музею, Зимнему театру и Сочинскому железнодорожному вокзалу, если этого, конечно, не требует безопасности людей.