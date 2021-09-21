«Стоим без движения»: В Сочи из-за рухнувшего на трассу дерева образовалась многокилометровая пробка

Сотни машин собрались на дороге и не могут продолжить движение. Фото: Елена МОСКАЛЕВА

Сочи оказался под ударом стихии. Над курортом с самого утра ходили темные тучи, которые в итоге обрушили на город тонну воды. Ливень идет вот уже не один час в самых разных районах Сочи. По словам местных жителей, некоторые участки улиц оказались подтоплены. Но в Дагомысе непогода стала причиной серьезного дорожного затора.

Фото: Упрдор "Черноморье".

В сочинском поселке Дагомыс из-за ураганного ветра на трассу рухнуло дерево. Ствол его полностью перегородил дорогу для машин.

Дерево рухнуло на дорогу в Дагомысе. Фото: Упрдор "Черноморье".

Автомобили не могут объехать преграду - из-за этого образовался огромный затор.

По данным сервиса Яндекс.пробки, участок горит багровым цветом - водители не могут сдвинуться с места.

Ситуация на дороге сейчас в Сочи.

- Мамайский перевал. Полчаса без движения. Народ разворачивается через сплошные, - говорит один из автомобилистов.

Сейчас на месте производится распил дерева. После чего коммунальные службы уберут преграду.

- Задействовано пять дорожных рабочих и одна единица техники, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

Для ускорения ликвидации последствий падения на место выдвинулись сотрудники МЧС.

- Пострадавших в инциденте нет, - добавляют в пресс-службе Упрдор «Черноморье».