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Общество21 сентября 2021 16:55

«Стоим без движения»: В Сочи из-за рухнувшего на трассу дерева образовалась многокилометровая пробка

Водители стоят уже почти час
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ХИЛЬКО
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Сотни машин собрались на дороге и не могут продолжить движение.

Сотни машин собрались на дороге и не могут продолжить движение.

Фото: Елена МОСКАЛЕВА

Сочи оказался под ударом стихии. Над курортом с самого утра ходили темные тучи, которые в итоге обрушили на город тонну воды. Ливень идет вот уже не один час в самых разных районах Сочи. По словам местных жителей, некоторые участки улиц оказались подтоплены. Но в Дагомысе непогода стала причиной серьезного дорожного затора.

Фото: Упрдор "Черноморье".

Фото: Упрдор "Черноморье".

В сочинском поселке Дагомыс из-за ураганного ветра на трассу рухнуло дерево. Ствол его полностью перегородил дорогу для машин.

Дерево рухнуло на дорогу в Дагомысе. Фото: Упрдор "Черноморье".

Дерево рухнуло на дорогу в Дагомысе. Фото: Упрдор "Черноморье".

Автомобили не могут объехать преграду - из-за этого образовался огромный затор.

По данным сервиса Яндекс.пробки, участок горит багровым цветом - водители не могут сдвинуться с места.

Ситуация на дороге сейчас в Сочи.

Ситуация на дороге сейчас в Сочи.

- Мамайский перевал. Полчаса без движения. Народ разворачивается через сплошные, - говорит один из автомобилистов.

Сейчас на месте производится распил дерева. После чего коммунальные службы уберут преграду.

- Задействовано пять дорожных рабочих и одна единица техники, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

Для ускорения ликвидации последствий падения на место выдвинулись сотрудники МЧС.

- Пострадавших в инциденте нет, - добавляют в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

В Сочи дерево перекрыло трассу
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